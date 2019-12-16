Деньги на елке: стоимость советских игрушек за четыре года выросла в 10 раз

Популярность советских елочных украшений из стекла, ваты и картона стремительно растет. Ежегодно их продажи увеличиваются на 10–15%. Особой популярностью пользуются игрушки из серии «Чиполлино», самая дорогая фигурка из которой оценивается в 120 тыс. рублей. А в декабре ватная игрушка ушла с аукциона по рекордной цене 250 тыс. рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что раритетные елочные украшения можно смело назвать произведениями искусства и музеи сами выходят на коллекционеров с предложениями организовать выставки.

Вместо ширпотреба

Ежегодно продажи советских новогодних игрушек растут на 10–15%. Ближе к самому празднику интерес к ним ожидаемо увеличивается: в обычные месяцы покупают около 2–2,5 тыс. игрушек в месяц, а в декабре — примерно в два раза больше, рассказали «Известиям» в ООО «Интернет-аукцион «Мешок».

По данным представителей организации, сейчас на их аукцион-площадке выставлено около 90 тыс. раритетных коллекционных новогодних изделий. За последние полгода было продано около 17 тыс. таких елочных игрушек и украшений.

игрушки Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В основном это советские изделия, созданные после войны. А вот антикварных совсем немного, и с каждым годом их количество уменьшается, а ценность возрастает.

В «Мешке» отметили, что дореволюционные елочные игрушки обычно изготавливались из простых материалов — картона, ваты, ниток. Поэтому они хорошо сохранились и достаточно дорого стоят. В этом году одну из таких игрушек продали за 28,9 тыс. рублей.

Стоимость елочных игрушек зависит от степени их сохранности и уникальности: чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем привлекательнее теперь для коллекционеров. Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина» производства конца 1950-х годов. В отличие от китайского ширпотреба в СССР стеклянные елочные игрушки выдувались и расписывались вручную, поэтому они и стали больше цениться со временем.

Дорогие воспоминания

Составитель одного из самых распространенных каталогов елочных украшений Сергей Белоглазов рассказал «Известиям», что в 2002 году, когда вышло первое издание, коллекционеров было мало, но год за годом их число значительно увеличивалось.

игрушки Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Самые дорогие игрушки, конечно, те, что не вышли в массовую серию, потому что их не утвердила комиссия. Есть люди, готовые заплатить за них очень большие деньги. Цена таких игрушек может достигать 300–400 тыс. рублей, — пояснил Сергей Белоглазов.

По его словам, увлечение советскими игрушками у многих связано с теплыми воспоминаниями о прошлом. Некоторые специально ищут ту самую елочную игрушку из детства — она дает ощущение счастья.

Наибольшей популярностью у начинающих коллекционеров пользуется серия «Чиполлино», выпущенная ленинградской артелью «Культигрушка», рассказала «Известиям» коллекционер старинных новогодних украшений Гуля Ефанова-Мингазова. Многие изделия продаются отдельно, но самые нетерпеливые коллекционеры могут за 600 тыс. рублей приобрести весь набор. Дороже других из этой серии — фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай, которую на последнем аукционе продали за 120 тыс. рублей.

Фото: streetmarket.ru Фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай

А 11 декабря с аукциона ушла ватная старинная игрушка «Девочка с обручем в грибах» за рекордную для таких изделий сумму 250,1 тыс. рублей, отметила Гуля Ефанова–Мингазова.

Блогер Божена Рынска, коллекционирующая стеклянные старинные игрушки, рассказала «Известиям», что ценными также считаются набор «Три поросенка и волк» (он стоит 50 тыс. рублей), ватная игрушка «Арктическая станция» (перед прошлым Новым годом она ушла с аукциона за 75 тыс. рублей).

Произведения искусства

Бум на коллекционирование советских елочных игрушек начался в последние четыре года. За это время цены на редкие изделия взлетели в десять раз и их начали собирать состоятельные люди, рассказала Гуля Ефанова–Мингазова. Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже порядка 6 тыс. участников. А крупных коллекционеров — около 30 человек. Это те, чьи собрания могут представлять интерес для музеев. У музейных фондов нет елочных игрушек, потому что когда-то их производство считалось чем-то средним между декоративно-прикладным и народным творчеством. Но сейчас многие институции заинтересованы в таких изделиях, и их представители сами выходят на коллекционеров с предложениями организовать выставку, говорит эксперт.

игрушки Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В основном игрушки находят на аукционах, как российских, так и зарубежных, в антикварных салонах и на рынках. Но много изделий просто выбрасывается их владельцами. Коллекционер посетовала на то, что в последнее время особое беспокойство стала вызывать проблема с подделыванием ватных игрушек. Их продают в соцсетях под видом художественной копии, и неспециалисту очень сложно отличить их от оригинала.

Ранее «Известия» писали, что продажи стандартных елочных игрушек на старте нынешнего сезона упали почти в полтора раза. При этом средний чек вырос — елочные шары в этом году обходятся дороже на 28% (160 рублей), звезды — на 43% (125 рублей). Однако ритейлеры тоже замечают тенденцию: россияне стали покупать более дорогие и оригинальные украшения — пусть и современные, которые можно передавать из поколения в поколение.