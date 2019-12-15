Главную новогоднюю елку привезли в Кремль

Главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 15 декабря.

Дерево установят на Соборной площади. Отмечается, что автопоезд с елкой традиционно въехал в Кремль через Спасские ворота.

Елку срубили два дня назад в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. Дереву 90 лет. В высоту оно — 27 метров, диаметр ствола — 70 сантиметров, размах ветвей у основания — 6 метров.

23 декабря елку украсят в стиле народных промыслов. 25 декабря в Кремле состоится общероссийская новогодняя елка. В ней примут участие почти 6 тыс. детей.

Ранее в воскресенье правительство Москвы сообщило, что для украшения российской столицы для фестиваля «Путешествие в Рождество» было использовано почти 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов.