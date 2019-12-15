Прямой эфир

Главную новогоднюю елку привезли в Кремль

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 15 декабря.

Операция «Елка»: в России начались рейды из-за новогодних лесорубов
Почему не стоит рубить дерево для праздника около дачи

Дерево установят на Соборной площади. Отмечается, что автопоезд с елкой традиционно въехал в Кремль через Спасские ворота.

Елку срубили два дня назад в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. Дереву 90 лет. В высоту оно — 27 метров, диаметр ствола — 70 сантиметров, размах ветвей у основания — 6 метров.

23 декабря елку украсят в стиле народных промыслов. 25 декабря в Кремле состоится общероссийская новогодняя елка. В ней примут участие почти 6 тыс. детей.

Ранее в воскресенье правительство Москвы сообщило, что для украшения российской столицы для фестиваля «Путешествие в Рождество» было использовано почти 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Названы самые странные подарки на Рождество в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019