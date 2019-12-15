Названы самые странные подарки на Рождество в США

Издание Huffpost составило список из 42 нестандартных подарков, которые можно подарить на Рождество.

Так, журналисты отметили, что удивить родных и друзей можно, подарив традиционные «уродливые» рождественские свитеры, например, с изображением популярных музыкантов.

Также необычным подарком могут стать солнцезащитные очки для домашних животных и мини-набор для выпечки.

Внесли в список и джемпер с изображением президента США Дональда Трампа с накладными оранжевыми волосами. Еще одним замечательным и необычным подарком журналисты сочли плед в виде буррито.

Вошли в список разделочный нож в виде бензопилы, пиво из конопли, маска Чубакки, календарь со счастливыми монашками, цветочные горшки в виде динозавриков, портреты питомцев в стиле эпохи Ренессанса, а также маска единорога и косая полочка для туалетной бумаги.

14 декабря сообщалось, что министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову подарили махалку от комаров из волос мамонта, а депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района баночку вазелина.