Министру образования подарили махалку от комаров из волос мамонта

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков получил в качестве подарка махалку от комаров из волос мамонта.

Необычный презент глава ведомства получил от работников Музея мамонта им. П.А. Лазарева института прикладной экологии Северо-Восточного федерального университета во время рабочего визита в Якутск.

«Подарили министру на память о посещении музея дэйбиир (махалку от комаров), которую мы сами сегодня сделали из волос Юнюгенского мамонта, раскопанного нами с японцами в прошлом году в Верхоянском районе. Идея сделать такой сувенир пришла мне в голову только сегодня. К дэйбиир прилагается бусинка из бивня мамонта. Ранее ее предоставил музею Якутский сувенирный завод, который специализируется на изделиях из бивня мамонта», — рассказал заведующий музеем Семен Григорьев «РИА Новости» в субботу, 14 декабря.

Григорьев подчеркнул, что оберег министру преподнесли, чтобы он «хранил российскую науку».

Ранее в субботу сообщалось, что депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. Это произошло во время открытия школы в поселке Гидроторф.