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Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией MoneyMan.

Аналитики учитывали траты россиян на новогодний стол, подарки, декор и украшения для дома.

Выяснилось, что не более 5 тыс. рублей на все вышеперечисленное планируют потратить 9% опрошенных. Около 33% намерены уложиться в бюджет в 10 тыс.

«28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тыс. рублей», — приводит данные исследования «РИА Новости».

Еще по 10% россиян заявили о намерении потратить более 20–25 тыс. рублей. 3% респондентов вовсе решили не тратиться на новогодние хлопоты.

13 декабря «Известия» сообщали, что продажи новогодних товаров в этом году снизились. На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды сократился на четверть, а на искусственные елки — на 12%.

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