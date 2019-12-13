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С отступающим: продажи новогодних товаров сократились почти в полтора раза

Россияне пока неохотно покупают елочные игрушки из-за относительно теплой погоды
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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С отступающим: продажи новогодних товаров сократились почти в полтора раза
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2019-12-10 18:05:12
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Продажи новогодних товаров в этом году снизились. На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, на искусственные елки — на 12%. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Такая ситуация сложилась из-за отсутствия снега в Центральной России –– у людей пока нет новогоднего настроения и они неохотно приобретают праздничные украшения заранее, говорят эксперты.

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Нет настроения

Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который собирает информацию с 900 тыс. онлайн-касс, проанализировали продажи некоторых новогодних товаров. Они сравнили объемы их реализации в период с 15 ноября по 6 декабря в 2018-м и 2019 годах. В компании пояснили, что середина ноября — начало декабря — традиционный старт сезона продаж новогодней атрибутики и других товаров к любимому празднику.

Выяснилось, что продажи искусственных елок сократились по сравнению с прошлым годом на 12%, гирлянд –– на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%. Популярностью пользовались только елочные звезды — их россияне купили на 15% больше.

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Продавец новогодних игрушек
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Абсолютные цифры в компании не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну торговых операторов.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сказал «Известиям», что накануне Нового года на «праздничное» потребительское поведение довольно сильное влияние оказывает погодный фактор. В частности, в ноябре этого года в центральной части России было теплее, чем в тот же период прошлого года. Декабрь тоже пока обходится без морозов и снежных сугробов — отсюда и низкая потребительская активность. При этом на Центральную Россию приходится высокая доля в общих продажах по стране, подчеркнули в «Платформе ОФД». Но период массовых покупок еще впереди, отметили в компании.

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Дождливая погода
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вместе с тем средний чек на новогодние товары в основном увеличился. Так, на гирлянды россияне стали тратить больше на 17% (385 рублей), елочные шары обходятся дороже на 28% (160 рублей), мишура — на 20% (почти 90 рублей), елочные звезды — на 43% (125 рублей). При этом средний чек на другие елочные игрушки упал на 11%, до 185 рублей. На искусственные елки покупатели в этом году тратят на 3% меньше — в среднем около 2,5 тыс. рублей.

Изменения среднего чека связаны не только с ценами, но и с тем, что потребители сами выбирают более дорогие и оригинальные новогодние украшения, подчеркнули в «Платформе ОФД».

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Создать атмосферу

Вторая декада декабря, по прогнозу Гидрометцентра, также будет аномально теплой на значительной части территории страны. Так, заметно более мягкая погода ожидается в европейской части России, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве, а также в Средней Сибири, на юге Дальнего Востока и на Чукотке.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что наступившей зимой россиян ожидает неоднородная погода с несколькими волнами холода. Но когда они случатся, пока предсказать сложно.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласен, что низкая активность покупателей в плане приобретения праздничных товаров связана с отсутствием снега и теплой погодой. Пока у россиян нет новогоднего настроения, соответственно, сильного желания делать покупки и наряжать елки, как, допустим, год назад в это же время, еще не возникло. Хотя, подчеркнул эксперт, практически все улицы городов уже украсили к главному зимнему празднику. Через несколько дней начнутся продажи натуральных елей. Это будет стимулом для граждан начать более активную подготовку к Новому году, уверен Андрей Карпов.

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Елочный базар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В торговой сети «Ашан» подтвердили, что пик продаж на новогодние товары придется на середину декабря. В X5 retail group («Пятерочка, «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте» и Metro cash&carry на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

По словам президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, подход потребителей к покупкам в предновогодний сезон становится всё более эмоциональным. Речь идет о главном празднике в году, и потребители стремятся доставить своим детям и себе больше удовольствия и радости, сказал он «Известиям». Появилась новая тенденция — люди всё чаще покупают красивые и оригинальные елочные игрушки, которые будут передаваться из поколения в поколение.

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Елочная игрушка
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Ранее «Известия» писали, что тазик оливье (12 порций) в этом году обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей. За год стоимость продуктов для традиционного новогоднего салата выросла на 4,6%. Дешевле будет приготовить селедку под шубой –– цены на ингредиенты для нее увеличились лишь на 2,6%.

Справка «Известий»

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, любимым временем года зиму считает всего 8% россиян, почти половина респондентов (46%) больше всего ждет лета. Но те, кто все-таки любит холодное время года, чаще всего говорили, что лучшее в зиме — это снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%). А негатив по отношению к зиме у россиян вызывают холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%).

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