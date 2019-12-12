Более 10% россиян решили не дарить новогодние подарки

Около 74% россиян планируют дарить новогодние подарки родственникам, 38% собираются поздравлять любимых людей, 24% — друзей, 12% — коллег. Также 11% планируют покупать подарок себе, столько же не планируют никаких подарков, свидетельствует исследование портала Superjob.

Женщин, которые планируют дарить подарки коллегам, в два раза больше, чем мужчин (16% и 8%, соответственно). При этом число тех, кто собирается покупать презенты сотрудникам, растет вместе с зарплатой — среди людей, получающих до 30 тыс. рублей таких 11%, среди получающих более 80 тыс. рублей — 16%.

Средний бюджет на подарки составляет 13,5 тыс. рублей, у мужчин он примерно на 40% выше, чем у женщин (15,6 тыс. и 11,2 тыс., соответственно).

Самый высокий подарочный бюджет у жителей Москвы — 16,5 тыс. рублей. Второе место занял Красноярск с 15 тыс. рублей, на третьем Санкт-Петербург, жители которого планируют потратить чуть меньше. Скромнее всех оказались жители Волгограда и Казани (по 10 тыс. рублей).

3 декабря специалисты компании Nielsen выяснили, что россияне в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.