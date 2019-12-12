Врачи рассказали об опасности новогодних гирлянд для здоровья

Новогодние гирлянды могут нанести ущерб здоровью — мерцающие огоньки способны вызывать депрессию и приступы эпилепсии даже у здорового человека. Об этом рассказали российские специалисты.

Опасность представляют собой современные светодиодные лампы. Их яркий холодный свет оказывает влияние на мозг и заставляет его работать в ином ритме, что может спровоцировать развитие заболеваний.

«Они вызывают довольно сильное возбуждение некоторых зон коры и могут нарушать выработку мелатонина. Это гормон, нормализующий наши циркадные ритмы. Сна, отдыха, засыпания и пробуждения», — цитирует РЕН ТВ доктора медицинских наук Татьяну Шилову.

Самое опасное в гирляндах, по словам невролога Василия Генералова, — это мелькание. Огоньки мигают на определенной частоте, под которую подстраиваются нейроны головного мозга.

«Когда извне нервам головного мозга навязываются колебания определенной частоты, это приводит к тому, что все нейроны мозга начинают работать синхронно. Нормальное функционирование нарушается. Это может привести к приступу», — объяснил специалист.

Настроиться на новогоднее настроение, сохранив при этом здоровье, помогут гирлянды без стробоскопического эффекта и с огоньками теплых цветов — красным, оранжевым, желтым. Не нанесут вреда старые гирлянды с лампами накаливания — они тоже мигают, но при этом имеют своеобразную инерцию вспышки.

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