Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года». Об этом в среду, 11 декабря, сообщает телеканал «360».

Шутниками оказались сотрудниками ОВД по Светлогорску: оперативный дежурный, лейтенант Антон Коваленко и его помощник, старший сержант Андрей Ковальчук. 8 декабря им стало скучно, и они решили переделать старую телефонограмму руководителя, изменив в ней дату. По словам Коваленко, текст они написали максимально абсурдный, «чтобы никто не мог поверить в его оригинальность».

В «приказе» они уточнили, что полицейским необходимо бросить все дела и сесть вырезать снежинки, причем так, чтобы на два украшения уходил один лист бумаги формата А4. Кроме того, шутки потребовали предоставить отчет о результатах проделанной работы до вечера 12 декабря. Под текстом приказа значится подпись заместителя начальника управления внутренних дел Андрея Сицкого.

Фотографию с текстом приказа опубликовали в соцсетях, и шутка двух полицейских превратилась во флешмоб. Уточняется, что некоторые правоохранители в Пионерском округе все-таки приступили к выполнению приказа и даже частично его выполнили.

Шутников оперативно вычислили, сержантам объявили о неполном служебном соответствии. В качестве наказания их самих заставили вырезать снежинки в присутствии начальника.

«Давайте, давайте, хоть меня научите, как это делать. И давайте побольше, для всех отделов полиции в России — для Красноярска, для Воронежа, для Адыгеи, для всех, откуда мне звонили», — приводит слова полковника Сицкого сайт kp.ru.

Процесс исполнения наказания руководители сотрудников калининградских полицейских также зафиксировали на видео, сообщает телеканал «Звезда».

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