Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

Президент России Владимир Путин подарил сербскому коллеге Александру Вучичу ружье, принадлежавшее первому королю Сербии. Об этом 4 декабря сообщил сербский лидер на своей странице в Instagram.

«Президент Путин оказал мне необычайную честь, он подарил мне дробовик короля Милана Обреновича», — написал Вучич.

В свою очередь, Вучич подарил Путину икону «Преображение Господне» XIX века.

Встреча российского и сербского президента прошла 4 декабря в Сочи. Политики обсудили международную повестку, вопросы энергетики и сотрудничества двух стран. Также в ходе переговоров Вучич принял приглашение Путина посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.