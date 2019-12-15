Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Новогодний стол должен состоять из легкоусвояемых и нежирных блюд. В частности, от салатов с майонезом или масляной заправкой лучше отказаться, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора в воскресенье, 15 декабря.

«Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень», — приводит агентство сообщение.

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.

В связи с этим при выборе мясных блюд в ведомстве рекомендуют отдать предпочтение запеченному или тушеному мясу птицы, кролика, а также нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). При этом новогодний стол обязательно должен содержать фрукты и овощи, которые будут способствовать активизации пищеварительной деятельности.

Кроме этого, по причине большой нагрузки на органы пищеварения и риска отравления необходимо избегать продуктов без термической обработки: в частности, к заражению гельминтами может привести употребление в пищу сырой замороженной строганины и плохо обработанных зелени и овощей. А недостаточно прожаренное или проваренное мясо может вызвать кишечные инфекции: сальмонеллез или дизентерию.

Ранее 15 декабря Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая: листья качественного чая должны быть практически одинакового оттенка и размера, а также схожи по плотности и скрученности. При этом чайная крошка, стебли и поломанные листья должны отсутствовать.