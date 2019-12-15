Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.

В ведомстве отметили, что в зависимости от степени ферментации чайных листьев принято выделять шесть основных видов чая: черный, зеленый, пуэр, белый, улун и желтый.

При выборе чая следует обращать внимание на целостность упаковки и маркировку, на которой должно быть указано наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Специалисты указали, что листья качественного чая практически одинакового оттенка и размера, а также схожи по плотности и скрученности. При этом чайная крошка, стебли и поломанные листья должны отсутствовать.

Заваренный качественный чай должен быть прозрачен, с ярким, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запах гари или плесени — признак низкого качества.

Так как напиток богат полезными для организма микроэлементами, среди которых катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины, лучше всего заваривать черный, пуэр и улун при температуре в 90 градусов.

Это поможет сохранить биологические активные вещества и вкусовые свойства. Для зеленого и белого чая температура воды не должна быть выше 75–80 градусов.

Ранее,в воскресенье, «Известия» рассказали о традициях чаепития в России и о том, как китайский чай стал поистине русским напитком.