Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году

Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate$Goods.

Несмотря на то, что традиционным новогодним напитком считается шампанское, которое можно увидеть на открытках и подарочных упаковках. Однако лидером в списке алкогольных напитков стало пиво, на него пришлось 33,97% покупок. Шампанское на втором списке с результатом 14,93%. Тройку лидеров закрывает вино (12,53%), пишет «РИА Новости».

На четвертой строке рейтинга водка, на нее пришлось 10,87% праздничных покупок алкогольных напитков. Затем идет коньяк (5,37%), виски (3,33%), вермут (1,87%) и ром (1,3%). Кроме того, по данным исследования общий объем покупок алкоголя перед праздником и в постновогодний период вырастает на 127% от среднегодового значения.

Ранее эксперты из компании Nielsen подсчитали, что новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей.