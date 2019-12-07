Ученые назвали алкоголь спасителем человечества

Способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера в Великобритании. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает портал Phys.org.

По мнению исследователей, около 10 млн лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу. При этом обезьяны не могли есть перезрелые фрукты, потому что содержащийся в них этиловый спирт вызывал сильное отравление. Однако в какой-то момент предки человека адаптировались к алкоголю и смогли употреблять такие плоды.

Отмечается, что разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 млн лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны усваивать алкоголь.

Ранее в ноябре ученые из Австралии пришли к выводу, что современные обезьяны оказались умнее высших приматов — австралопитеков, которые жили от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и ширину отверстий в черепной коробке.