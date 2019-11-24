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Современные обезьяны оказались умнее предков человека

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Фото: ТАСС/Zuma/Carol Guzy
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Ученые из Австралии пришли к выводу, что современные обезьяны оказались умнее высших приматов — австралопитеков, которые жили от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и ширину отверстий в черепной коробке.

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Специалисты предполагают, что у физически схожих организмов должна быть примерно одинаковая скорость течения крови по сосудам. Следовательно, по суммарному просвету сосудов можно оценить количество крови, которая нужна для полноценного снабжения мозга.

Этот метод применили к 69 черепам современных обезьян и 11 — австралопитеков, говорится в статье журнала The Royal Society Publishing. Оказалось, что приток крови к мозгу современных обезьян примерно в два раза превышает аналогичный показатель австралопитеков.

Исследователи предполагают, что мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, несмотря на то что он меньше. Это доказывает, что интеллект зависит не только от размера мозга, но и от количества соединений между нейронами.

Британские и немецкие психологи и этологи из Сент-Эндрюсского университета ранее выяснили, что малыши до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны. А ученые из Эдинбургского университета сообщили, что дружелюбные самцы шимпанзе живут дольше своих агрессивных собратьев.

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