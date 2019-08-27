Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

На записи видно, как примат размахивается и несколько раз бьет камнем по ограждению. Стекло трескается, и в этот момент животное резко отбегает в сторону.

Сотрудники зоопарка рассказали, что эта обезьяна умнее своих сородичей. По их словам, она единственная, кто использует орудия, чтобы колоть орехи.

Работники парка вскоре после инцидента убрали все камни из вольера, чтобы избежать новых попыток примата что-нибудь сломать.

В июле сообщалось, что самая толстая макака в мире пропала из лагеря для худеющих животных. В 2017 году примата посадили на строгую диету, тогда его вес составлял 26 кг при норме в 13 кг для данного вида.