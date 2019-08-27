Прямой эфир

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

На записи видно, как примат размахивается и несколько раз бьет камнем по ограждению. Стекло трескается, и в этот момент животное резко отбегает в сторону.

Сотрудники зоопарка рассказали, что эта обезьяна умнее своих сородичей. По их словам, она единственная, кто использует орудия, чтобы колоть орехи.

Работники парка вскоре после инцидента убрали все камни из вольера, чтобы избежать новых попыток примата что-нибудь сломать.

В июле сообщалось, что самая толстая макака в мире пропала из лагеря для худеющих животных. В 2017 году примата посадили на строгую диету, тогда его вес составлял 26 кг при норме в 13 кг для данного вида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Владельцу покусавшей ребенка обезьяны под Иваново назначили условный срок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019