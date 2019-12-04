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В России снизились продажи вина и водки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России упали продажи ряда алкогольных напитков, включая вино и водку. Об этом 4 декабря сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных.

По итогам анализа платформы «Такском» 17 млрд кассовых чеков в период с июля по октябрь 2019 года в продажи вина сократились в среднем на 20%, водки — на 10%. Вместе с тем зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски на 1–3%.

Компания «Платформа ОФД» за указанный период по результатам анализа данных 900 тыс. касс зафиксировала снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%, а также увеличение продаж алкогольных энергетиков на 7%, пишет НСН.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, на фоне снижения продаж алкоголя в аптеках на 11% снизился спрос на препараты для лечения алкоголизма. Всего было продано 440 тыс. упаковок за 10 месяцев 2019 года, уточняет телеканал «360».

В конце ноября специалисты университетского колледжа Лондона заявили, что одноразовая доза кетамина может помочь сократить употребление алкоголя.

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