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Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции в субботу, 14 декабря, опубликовал Роспотребнадзор.

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В подготовленной ведомством памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.

«Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата», — говорится в памятке.

2 декабря Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних детских каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

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