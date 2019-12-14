Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции в субботу, 14 декабря, опубликовал Роспотребнадзор.

В подготовленной ведомством памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.

«Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата», — говорится в памятке.

2 декабря Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних детских каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.