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Роспотребнадзор открыл горячую линию по детским товарам к Новому году

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних детских каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщается 2 декабря на сайте ведомства.

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Согласно опубликованной информации, со 2 по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) — ответят на вопросы граждан относительно качества и безопасности детских товаров, а также дадут рекомендации по подбору новогоднего подарка.

Среди детских изделий, по которым можно будет получить ответ специалиста — одежда, обувь, игрушки, сладкие подарки, карнавальные костюмы, пиротехника, а также услуги аниматоров и детских елок.

Уточняется, что операторы Единого консультационного центра будут осуществлять круглосуточный прием звонков и первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправят в территориальные органы и организации Роспотребнадзора, которые, в свою очередь, дадут рекомендации в будни с 8:30 до 17:15, в пятницу — с 8:30 до 16:00.

23 ноября всероссийский Дед Мороз рассказал, что чаще всего дети просят в качестве подарка на Новый 2020 год электросамокат.

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