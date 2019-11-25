Средняя стоимость искусственной елки в России снизилась по сравнению с 2018 годом

В России средняя цена на искусственную елку перед Новым годом составила 2464 рубля. Это на 30% дешевле, чем в ноябре прошлого года.

В целом в стране продажи пластиковых новогодних деревьев выросли на 38%, сообщает в понедельник, 25 ноября, портал News.ru со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском». При этом самые дорогие елки продаются в Москве, Нижнем Новгороде и в Волгограде.

Специалисты оператора также подсчитали, что в среднем по России елочные игрушки подорожали на 2%, а продавать их стали больше на 28%, пишет сайт kp.ru.

Стоимость одного из самых популярных новогодних украшений — дождика и мишуры осталась прежней с прошлого года (около 48 рублей), а продажи упали на 10%, сообщает RNS.

Электрических гирлянд стали продавать меньше на 5%, а цена на них елки выросла на 12% и составляет в среднем 308 рублей, уточняет телеканал «360».

Ранее в этот же день глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

14 ноября сообщалось, что жители столицы смогут принять участие в оформлении праздничных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Уже объявлен конкурс на лучший дизайн елочных игрушек, пишет «Москва 24».