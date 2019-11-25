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В Госдуме поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — цитирует парламентария, представляющего КПРФ, агентство городских новостей «Москва».

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года, сообщает НСН.

При этом 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для обсуждения возможности сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Граждан заранее проинформировали, что последний день 2019 года будет рабочим.

В августе Роструд напомнил, что на этот раз 31 декабря россиянам придется выйти на работу. Выходными будут восемь дней (с 1 по 8 января).

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