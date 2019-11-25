В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом он сообщил «Газете.ру» в понедельник, 25 ноября.

Тумусов напомнил, что каждый российский субъект имеет право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя, в связи с чем региональные власти смогут ввести запрет на период новогодних праздников.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт — надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Например, в Якутии есть праздник Ысыах, в который запрещено продавать алкоголь совсем», — отметил зампред.

Тумусов подчеркнул, что допустимы любые методы, ведущие к борьбе со злоупотреблением алкоголя.

Ранее в этот же день портал «Вести.Экономика» сообщил, что в Башкортостане 3 января будет введен полный мораторий на продажу спиртных напитков, а 4–6 января алкоголь можно будет купить только с 10 до 14 часов. В остальные дни продажа будет организована в обычном режиме. В ближайшее время законопроект одобрит государственное собрание — Курултай республики.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, после новогодних каникул на работу нужно выйти 9 января.