Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь

Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. Становится больше и граждан, выпивающих раз в неделю, зато сокращается число тех, кто позволяет себе алкоголь только по праздникам. По словам экспертов, продажи спиртного растут, а это значит, что действующие в стране запретительные меры уже не так эффективны.

У россиян меняются привычки потребления алкоголя. За последние пять лет стало больше тех, кто выпивает один-два раза в течение месяца, — каждый третий в 2018 году (32%) против каждого четвертого в 2014-м (25%). Это выяснил Росстат в ходе опроса населения. В то же время, как рассказали «Известиям» в пресс-службе статистического ведомства, число тех, кто употребляет алкоголь исключительно по праздникам, снизилось. Если в 2014 году таких было 53,1%, то в 2018-м –– 45,9%.

При этом чаще всего россияне, употреблявшие алкоголь по праздникам, выбирали вино и шампанское (около половины), на втором месте — водка, коньяк и другие крепкие напитки (чуть больше трети), а замыкало список пиво (около 15%).

Увеличилось и число тех, кто выпивает один раз в неделю, — с 15,2% до 16,5%. Зато доля россиян, употребляющих алкоголь несколько раз в неделю, немного снизилась — 4,6% в 2018-м против 5,5% в 2014-м. Уменьшилось, правда, совсем незначительно, и число тех, кто выпивает практически каждый день: с 1,4% до 1%.

Росстат формировал данные о предпочтениях россиян на основе комплексного наблюдения за условиями жизни населения. Служба организовала его во всех субъектах РФ, охват — 60 тыс. домохозяйств.

В Минздраве на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Россияне в целом стали употреблять больше алкоголя, сказал «Известиям» глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Причем речь идет обо всех наименованиях напитков.

— Именно поэтому мы видим рост легальных продаж алкоголя, начиная с 2018 года, при этом объемы реализации крепкого спиртного в рознице увеличивались, а в общепите наблюдалось небольшое снижение, — подчеркнул он.

По данным Росалкогольрегулирования за I квартал 2019 года, продажи алкогольной продукции (без пива, сидра, пуаре и медовухи) в рознице и общепите увеличились на 2%^ до 49,7 млн декалитров.

Впрочем, согласно статистике Минздрава за 2018 год, потребление алкоголя на душу населения ежегодно снижается. В прошлом году оно составило 9,3 л в пересчете на этанол, что вдвое меньше, чем в 2011-м. Еще в 2004 году показатель равнялся 20,3 л на человека. В ведомстве ранее поясняли «Известиям», что снижение потребления происходит в том числе за счет уменьшения объема нелегальных напитков. Именно поэтому никакого противоречия в том, что легальные продажи растут, а потребление алкоголя на душу населения снижается, в ведомстве не видели.

Данные Росстата свидетельствует о том, что действующие ограничительные меры теряют свою эффективность, сказал «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. По его словам, торговцы постепенно научились продвигать продукцию в нынешних условиях.

— Например, реклама безалкогольного пива, естественно, стимулирует и продажи обычного алкогольного напитка, — сказал эксперт. — Потребители прекрасно понимают, что в первую очередь продвигаются бренды.