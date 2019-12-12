Прямой эфир

В Роспотребнадзоре назвали причину живучести «супертараканов»

0
Фото: TASS/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители российских городов страдают от «супертараканов», у которых повышена резистентность к применяемым против них средствам. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в четверг, 12 ноября.

По словам эксперта, длительное применение против тараканов одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать.

Пчелы против яда: массовая гибель насекомых способна обернуться неурожаем
Минсельхоз обещал разобраться в причинах мора насекомых до 30 июля

«У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать», — рассказала специалист.

По словам эксперта, спасение от этих вредителей — в разнообразии применяемых средств. Роспотребнадзор рекомендует использовать неорганические вещества, особое внимание следует обратить на приманки с борной кислотой. Существуют препараты, которые, помимо нее, включают в себя диатомит.

Рославцева отметила, что в составе средств для борьбы с тараканами диатомит и борная кислота угрожают только насекомым. «Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет», — отметила она.

Она добавила, что тараканы — самые распространенные насекомые-вредители в российских городах, особенно в многоэтажках, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. «Если владельцы таких точек экономят на дезинфекции, страдать будут все», — добавила специалист.

В конце июля пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал, что человечество не может избавиться от тараканов, поскольку эти насекомые на генетическом уровне устойчивы ко многим ядам. Он пояснил, что в организме этих вредителей вырабатывается много белков-антидотов, которые являются противоядием для разных отрав. Тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад и все время сталкивались с ядами, аналогичными современным. Память об этом хранится у них в ДНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученый назвал причину неудач в борьбе с тараканами
Тропические постельные клопы пришли в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019