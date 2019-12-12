В Роспотребнадзоре назвали причину живучести «супертараканов»

Жители российских городов страдают от «супертараканов», у которых повышена резистентность к применяемым против них средствам. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в четверг, 12 ноября.

По словам эксперта, длительное применение против тараканов одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать.

«У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать», — рассказала специалист.

По словам эксперта, спасение от этих вредителей — в разнообразии применяемых средств. Роспотребнадзор рекомендует использовать неорганические вещества, особое внимание следует обратить на приманки с борной кислотой. Существуют препараты, которые, помимо нее, включают в себя диатомит.

Рославцева отметила, что в составе средств для борьбы с тараканами диатомит и борная кислота угрожают только насекомым. «Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет», — отметила она.

Она добавила, что тараканы — самые распространенные насекомые-вредители в российских городах, особенно в многоэтажках, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. «Если владельцы таких точек экономят на дезинфекции, страдать будут все», — добавила специалист.

В конце июля пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал, что человечество не может избавиться от тараканов, поскольку эти насекомые на генетическом уровне устойчивы ко многим ядам. Он пояснил, что в организме этих вредителей вырабатывается много белков-антидотов, которые являются противоядием для разных отрав. Тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад и все время сталкивались с ядами, аналогичными современным. Память об этом хранится у них в ДНК.