Названа доля россиян с избыточной массой тела

Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% российских мужчин и 34,7% женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения» за 2018 год, опубликованного в «Известиях» в четверг, 12 декабря.

Ожирение первой, второй и третьей степеней в стране имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин. Нормальный вес наблюдается у 34% мужчин и 38,1% женщин.

Что касается рациона респондентов, их среднесуточная общая энергетическая ценность составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалории у женщин. В основном они состоят из углеводов (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиров (41,3% и 39,6% соответственно).

Трудностей с ежедневным рационом не испытывают 95,4% опрошенных. В то же время лишь 51,7% респондентов могут позволить себе «еду, которую хотят есть». Еще 43,7% россиян заявили о нехватке еды — они не всегда могут позволить себе желаемые продукты. Доля тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составила 4,6%.

Росстат сравнивает данное исследование с исследованием 2013 года, когда об отсутствии проблем с питанием заявили 94,2% россиян, а о недостатке еды — 5,8%. При этом доля тех, кто не всегда мог позволить себе желаемые продукты, была меньше — 41,9%.

За пять лет, которые прошли между двумя исследованиями, снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях. Количество многодетных, не испытывающих проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018-м. Все же 7,5% многодетных семей сталкивались с недостатком еды в прошлом году.

В целом по итогам исследования 2018 года 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился (против 84% по итогам исследования 2013 года).

В опросе участвовало порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов из 45 тыс. домохозяйств. Граждане отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии связанных с питанием заболеваний, следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе. Особенностью исследования является применение весов и ростомеров, что позволило оценить долю населения с лишним весом, а также предрасположенных к ожирению.

В октябре Роспотребнадзор сообщил, что более 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения. По данным регулятора, заболеваемость ожирением выросла в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом.