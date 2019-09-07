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Врач опроверг существование таблеток от ожирения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение. Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости».

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По его словам, ожирение сейчас распространено во всех развитых странах. Причем морбидное (болезненное) ожирение является одним из самых опасных, потому что может затронуть любой орган и сильно навредить ему. Поэтому у людей с этим недугом значительно хуже качество жизни и ниже ее продолжительность.

При этом специалист не может назвать единую причину возникновения ожирения, а выделяет несколько факторов: сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки, питание. Пужоль также допустил развитие заболевания из-за генетической предрасположенности.

«У одних вероятность набрать лишний вес выше, чем у других. Например, у азиатов в среднем ниже вес, чем у европейцев», — подчеркнул врач.

Он отметил, что на данный момент нет препаратов, которые бы действительно помогли скинуть лишний вес. Все усилия, которые прилагаются для борьбы с ожирением, пока не приводят к большим результатам. Поэтому одним из самых эффективных способов является хирургическое вмешательство.

Пужоль обратил внимание на то, что главной проблемой человека, набравшего вес, является не то, как скинуть лишние килограммы, а как удержаться в здоровом весе.

«Нет ни одной диеты, которая показала бы свою эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства для лечения ожирения. Единственный способ — менять свой образ жизни, что крайне сложно. Большинству не удается это сделать», — считает врач.

29 августа диетолог назвал два главных принципа правильного питания.

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