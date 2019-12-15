Более 130 км гирлянд украсили Москву к Новому году

Для украшения площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» было использовано более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов, сообщается на сайте мэра Москвы в воскресенье, 15 декабря.

Главное украшение фестиваля — новогодняя елка — установлена на Манежной площади.

Над фонтаном на Тверской площади растянули нити гирлянд в форме искристой елки, а в Новопушкинском сквере, на площади Революции, Пушкинской, Манежной площади установили гигантские арки «Световая архитектура» длиной до 40 м и высотой 20 м.

На Тверском бульваре в рамках фестиваля воссоздадут атмосферу сказки «Щелкунчик и Мышиный король»: будут установлены три шара с фигурками героев произведения внутри. Кроме того, на бульваре будут гулять артисты в костюмах персонажей.

В начале Тверского бульвара установлен большой световой тоннель длиной 200 м.

В парке «Фили» можно посетить ледяной городок с прозрачными башенками из полимерных кубов и пирамид с внутренней подсветкой.

В Лианозовском парке и парке «Красная Пресня» установлены прозрачные шары с фигурками балерин внутри, а в парках «Митино» и «Сокольники» — большие светящиеся коньки, декорированные разноцветными игрушками и гирляндами.

В ноябре москвичи назвали «Путешествие в Рождество» своим любимым фестивалем. За него проголосовали 22,84% жителей столицы. Почти 11% опрошенных выбрали «Круг света». Третье место заняла «Московская Масленица» (9,11%).

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января. Это один из самых масштабных зимних фестивалей в Европе и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году его площадки посетили почти 19 млн человек.