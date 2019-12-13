Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье

Ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа. Старт рубке дал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов, сообщает в пятницу, 13 декабря, ТАСС.

«По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина мы уже в 20-й раз проводим это мероприятие», — сказал он журналистам. По его словам, ель завезут на территорию Кремля через Спасскую башню.

В этом году высота елки будет около 25 м, размах ветвей у основания — около шести. 90-летняя ель — вторая в истории лесничества, ставшая главным новогодним украшением Кремля. На звание главной елки страны претендовали 12 деревьев, выращенных в Подмосковье.

В ноябре москвичи назвали своим любимым фестивалем «Путешествие в Рождество». За него проголосовали 22,84% жителей столицы. «Круг света» выбрали 10,99% респондентов. Третье место заняла «Московская Масленица» (9,11%).