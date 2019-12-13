В Ленинградской области начали бесплатно раздавать елки

В лесничествах Ленинградской области стартовала ежегодная предновогодняя акция – все желающие могут получить ель бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для получения зеленой красавицы необходимо заключить договор и предъявить паспорт. Один человек может забрать только одно дерево высотой не более 3 м, уточняет телеканал «78».

Наибольшей популярностью из года в год у местных жителей пользуются Ломоносовское, Всеволжское, Кировское, Гатчинское и Тосненское лесничества.

В прошлом году перед Новым годом раздали 32 тыс. елей.

Похожая акция 10 декабря стартовала в Калужской области. Бесплатно получить елки могут многодетные семьи. Раздача деревьев проходит в Обнинске.