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В Ленинградской области начали бесплатно раздавать елки

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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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В лесничествах Ленинградской области стартовала ежегодная предновогодняя акция – все желающие могут получить ель бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для получения зеленой красавицы необходимо заключить договор и предъявить паспорт. Один человек может забрать только одно дерево высотой не более 3 м, уточняет телеканал «78».

Наибольшей популярностью из года в год у местных жителей пользуются Ломоносовское, Всеволжское, Кировское, Гатчинское и Тосненское лесничества.

В прошлом году перед Новым годом раздали 32 тыс. елей.

Похожая акция 10 декабря стартовала в Калужской области. Бесплатно получить елки могут многодетные семьи. Раздача деревьев проходит в Обнинске.

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