Дополнительные елочные базары откроют в Петербурге

Для открытия елочных базаров в Санкт-Петербурге дополнительно выделили десять земельных участков. По одному из лотов аукцион не состоялся.

Участки были предоставлены в Кировском, Невском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Договоры с победителями торгов были заключены на пять лет. Ежегодно в срок с 20 по 31 декабря предприниматели смогут использовать участки для продажи елок. Об этом сообщает телеканал «78». По участку в Выборгском районе аукцион не состоялся.

Всего в Петербурге выделено около 70 участков для елочных базаров. Также для торговли новогодними деревьями могут быть использованы земли, которые находятся в частной собственности.

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