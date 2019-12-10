Опрос показал нелюбовь россиян к зиме

Лишь для 8% россиян зима является любимым временем года, негативно к ней относятся 29% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, зиму любит каждый десятый респондент. Как правило, положительно к этому времени года относятся жители сел и населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек.

По словам опрошенных, зиму они любят за снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%).

Негативные эмоции зима вызывает из-за холода (54%), грязи (16%) и гололеда (10%). Треть респондентов заявили, что именно зимой человек испытывает упадок сил и находится в плохом настроении, пишет ТАСС.

Согласно опросу, лето предпочитает почти половина опрошенных (46%), а осень — 14% граждан. Весну любимым временем года чаще всего называли жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%).

Опрос проводился ‪25 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее в декабре опрос сервиса Superjob показал, сколько детей в России верят в Деда Мороза. Так, более 90 ребят в возрасте до четырех лет считают, что зимний волшебник существует. Среди 12-летних детей этот показатель находится на уровне 36%. 16% россиян и вовсе никогда не верили в Деда Мороза.