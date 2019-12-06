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Стали известны регионы России с самым дорогим и самым дешевым новогодним столом

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки, а дешевле — оренбуржцам, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор», входящей в экосистему Сбербанка.

Эксперты рассчитали стоимость базовых блюд, в которые включили: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и сельдь под шубой, два бокала шампанского на человека, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырную и колбасную нарезку (по 50 г), три мандарина и одно яблоко на участника застолья, передает «РИА Новости».

Отмечается, что дороже всего этот набор продуктов стоит на Чукотке — 668 рублей, в Приморском крае — 639 рублей, в Томской области — 626 рублей. Дешевле же всего он обойдется в Оренбургской и Псковской областях — 360 и 363 рубля соответственно.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге — 464 рубля.

В среднем в расчете на одного человека стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей. По данным «Эвотора», за последний год этот показатель вырос на 16%.

Ранее эксперты из компании Nielsen подсчитали, что новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей.

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