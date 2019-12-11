Новогодние огни зажглись на петербургских мостах

В Санкт-Петербурге подключены к электроснабжению новогодние украшения на 17 мостах. По словам главного инженера СПбГБУ «Ленсвет» Виталия Смирнова, всего в городе будет осуществлено 5 тыс. таких подключений.

Процесс разделен на этапы, организована круглосуточная работа бригад. По словам Смирнова, в этом году иллюминация первый раз появилась на Володарском мосту.

«Новые конструкции, есть некоторые трудности, которые на месте решаются в рабочем порядке. Всё удачно преодолели, справились», — рассказал главный инженер телеканалу «78». Уже 20 декабря засияют праздничные гирлянды на 59 елках Петербурга.