Продажи новогодних товаров резко сократились

На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».

Специалисты оператора фискальных данных проанализировали продажи некоторых новогодних товаров, сравнив объемы их реализации в период с 15 ноября по 6 декабря в 2018-м и 2019 годах.

Выяснилось, что продажи искусственных елок сократились по сравнению с прошлым годом на 12%, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%. Популярностью пользовались только елочные звезды — их россияне купили на 15% больше.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков объяснил сокращение покупок с отсутствием снега в Центральной России — у людей пока нет новогоднего настроения и они неохотно приобретают праздничные украшения заранее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С отступающим: продажи новогодних товаров сократились почти в полтора раза