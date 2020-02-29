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Следователи допросили сотрудников бани в Москве по факту ЧП

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Сотрудники Следственного комитета допросили сотрудников банного комплекса «Девятый вал», где накануне произошло ЧП с сухим льдом. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в настоящее время следователи заняты поиском интернет-фирмы, в которой муж именинницы заказал сухой лед.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко ее муж кинул 25 кг сухого льда в бассейн с людьми. В результате инцидента пять человек пострадали и три человека погибли, в том числе супруг Диденко. Всего на мероприятии присутствовали 18 человек.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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