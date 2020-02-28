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СК по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей в бане

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Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в банном комплексе «Девятый вал».

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлия Иванова рассказала, что что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Также она отметила, что следователи продолжают работать на месте происшествия, они устанавливают обстоятельства трагедии, пишет РЕН ТВ.

По данным следствия, двое посетителей банного комплекса скончались на месте в результате использования сухого льда для создания визуальных эффектов. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, но число их Иванова не уточнила.

По данным СМИ, 28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный, предположительно, кинул сухой лед в бассейн с людьми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще пятеро пострадали. Также сообщалось, что именинница погибла, но позднее Диденко опровергла данные о своей смерти в Instagram.

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