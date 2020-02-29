Число пострадавших в московской бане с сухим льдом возросло до шести

Число пострадавших в результате инцидента с сухим льдом в бассейне столичного банного комплекса «Девятый вал» возросло до шести.

Как сообщает РЕН ТВ, помимо гостей вечеринки в помещении был сотрудник комплекса, который также пострадал. Об их состоянии пока не сообщается.

По данным СМИ, 28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми. В результате инцидента погибли два человека.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.