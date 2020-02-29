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Пять пострадавших при ЧП в бане остаются в больнице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пять пострадавших в результате происшествия с сухим льдом в банном комплексе «Девятый вал» в Москве остаются в больнице. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Пока неизвестно их состояние и возможная дата выписки. При этом источник подтвердил, что в происшествии погибли два человека.

По данным СМИ, 28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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