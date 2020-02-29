Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом. Обращение к подписчикам она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры», — сквозь слезы проговорила Диденко. По словам девушки, больше она ничего прокомментировать не может.

В пятницу Диденко и ее друзья отмечали ее 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. Во время вечеринки в бассейн кто-то высыпал мешок с сухим льдом. От химических ожогов погибли два человека, утром в субботу стало известно о смерти 32-летнего мужа блогера. Следственный комитет подтвердил эту информацию, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и двух погибших. Пострадавшие находятся в больницах, об их состоянии точной информации нет.