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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

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Фото: Instagram
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек. Третьей жертвой стал муж женщины, которая отмечала день рождения в банном комплексе, сообщил в субботу, 29 февраля, информированный источник.

По его словам, госпитализированный 32-летний пострадавший скончался ночью в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Трагедия произошла 28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко. Неизвестный кинул мешок с сухим льдом в бассейн. Три человека погибли от химических ожогов, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день сообщалось, что шесть человек пострадали в результате происшествия с сухим льдом в банном комплексе «Девятый вал», об их состоянии не сообщалось.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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