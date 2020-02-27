Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, снятые через прицел с прибором ночного видения, на которой бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.

На 30 секундном ролике показано, как военнослужащие стреляют в членов бандформирований из снайперских винтовок, а также взрывают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета. О месте и времени съемок не сообщается.

В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года. За семь лет существования 13 военных этого подразделения удостоены высшей государственной награды – звания Героя Российской Федерации.