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В России отмечается День Сил специальных операций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 февраля 2015 года.

Создание подразделения стало важным этапом в качественном развитии Вооруженных сил России, повышении их боеготовности и мобильности. Долгое время название ССО хранилось в секрете, но весной 2014 года во время возвращения Крыма в состав России, в котором подразделение принимало активное участие, о нем заговорили открыто.

Военные Сил специальных операций показали высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии, когда профессионально выполняли свои задачи и эффективно боролись с терроризмом.

В день профессионального праздника подразделения Министерство обороны РФ опубликовало видео боевых операций ССО. На кадрах видно, как военнослужащие уничтожают автомобиль противника при помощи снайперских винтовок и гранатометов.

В Силы специальных операций входит наземная и морская компоненты. Военные успешно выполняют самые сложные задачи по защите национальных интересов России, в чем им помогает высочайшая тактико-специальная подготовка, а также уникальное современное вооружение и экипировка.

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