Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.

«Уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что сегодня безопасность страны находится в «надежных руках», поскольку российские военнослужащие добросовестно ведут боевую учебу и наращивают свое мастерство во время стратегических учений, тренировок и марш-бросков.

Ранее 23 февраля Владимир Путин заверил, что армия и флот России будут оснащаться новейшим вооружением, в частности лазерными и гиперзвуковыми комплексами, а также системами высокой точности.