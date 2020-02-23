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Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.

«Уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что сегодня безопасность страны находится в «надежных руках», поскольку российские военнослужащие добросовестно ведут боевую учебу и наращивают свое мастерство во время стратегических учений, тренировок и марш-бросков.

Ранее 23 февраля Владимир Путин заверил, что армия и флот России будут оснащаться новейшим вооружением, в частности лазерными и гиперзвуковыми комплексами, а также системами высокой точности.

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