Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в воскресенье, 23 февраля. В этот день в стране отмечается День защитника Отечества.

Военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Путин поправил ленту на венке и некоторое время стоял у монумента, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.

В церемонии также приняли учaстие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Советa Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглaвы Совета безoпасности и секретaрь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, а также министр oбороны Сергей Шойгу.

Вместе с другими членами правительства, государственными и политическими деятелями и представителями ветеранских организаций они возложили к монументу букеты красных гвоздик.

Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих Президентского полка под звуки военного оркестра.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память павших воинов. Праздник День защитника Отечества был учрежден в РСФСР в 1922 году по случаю четвертой годовщины Красной армии. До 1993-го он назывался «День Советской армии и Военно-морского флота».

Ранее в этот день российских военнослужащих поздравили власти сирийского Алеппо и жители района города Банизайд. Во время доставки продовольственной помощи вице-мэр города Абду Салам Ашшехаби поздравил «русских друзей с профессиональным праздником» и пожелал им «мира и благополучного возвращения домой».