Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»

Расчеты новейшего комплекса зенитных ракетных войск С-350 «Витязь», принятые в состав воздушно-космических сил (ВКС) России, провели в среду, 26 февраля, тренировку по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Опубликовано видео тренировки в учебном центре в Гатчине в Ленинградской области, снятое коптером.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. Государственные испытания системы С-350 завершились в конце марта 2019 года, сообщает телеканал «Звезда».

В июне 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении разработки С-350.

14 января Минобороны сообщило, что первые «Витязи» будут размещены в Ленинградской области.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. Одна пусковая установка С-350 вооружена 12 зенитными ракетами. Комплексы планируют интегрировать в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, высота — до 30 км. Скорость поражаемых целей — до 4,8 тыс. м/с. Развертывание и свертывание пусковой установки занимает пять минут.