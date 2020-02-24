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Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.

Захаров в составе съемочной группы вылетел в латвийскую столицу утром 24 февраля. При въезде пограничники сообщили корреспонденту, что он не может въехать в страну, и выдали ему соответствующие документы.

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Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе российских журналистов.

Так, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня».

В результате 1 января сотрудникам агентства пришлось уволиться, а сайт «Sputnik Эстония» перешел на работу в чрезвычайном режимe.

Редакция «России сегодня» призвала международные и европейские организации отреагировать на действия эстонских властей. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призывала президента республики Керсти Кальюлайд не допускать арестов журналистов.

В ОБСЕ просили Таллин воздержаться от давления на журналистов и не препятствовать свободному развитию прессы. Однако Эстония считает свои действия законными.

В Латвии также призывали власти усилить контроль за российскими СМИ. Так, глава комиссии сейма республики по иностранным делам Рихард Колс в мае заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях.

Ранее, в декабре, журналиста «Известий» Алексея Лазуренко украинские власти внесли в базу данных «Миротворец» после посещения им Крыма. Через месяц в базе данных сайта оказалась репортер МИЦ «Известия» Мери Бадунц из-за сюжетов о первых поездах, проехавших по Крымскому мосту.

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