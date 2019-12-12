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Журналист «Известий» рассказал подробности своего визита в Киев

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Фото: TASS/Zuma
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Обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко оказался одним из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

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«Наша задача была четко понять, насколько приглашение Зеленского искреннее и настоящее. К тому же я пять лет не видел Киева. Было интересно посмотреть, как изменился город», — рассказал Лазуренко.

По его словам, всё прошло достаточно спокойно. На паспортном контроле он прямо заявил, что приехал по следам пресс-конференции украинского лидера и его приглашения в адрес всех российских журналистов.

В общей сложности вопрос с пропуском через границу решался около полутора часов: сначала был 20-минутный допрос, за которым последовало часовое ожидание итогов.

При этом Лазуренко отметил, что вопрос о посещении Крыма был задан в довольно лукавой манере — не утвердительно или отрицательно, а «Сколько раз вы бывали в Крыму?».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверяй и пропускай: как журналист «Известий» попал в Киев

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