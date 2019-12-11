Журналиста «Известий» пустили в Киев после приглашения Зеленского

Обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Сотрудники погранслужбы лишь задали журналисту несколько вопросов о цели визита.

«Я сидел в зале, когда Владимир Александрович (Зеленский. — Ред.) произнес, что для него было удивительным, что российские журналисты не могут пересечь украинский кордон. Кроме того, он сказал, что нужно нашим, российским, журналистам приезжать на Украину для того, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Два этих фактора нас побудили приехать и посмотреть», — рассказал Лазуренко.

Журналист сообщил, что целью его визита является исключительно поездка в Киев, и признался, что давно не был в украинской столице.

После саммита «нормандской четверки» 10 декабря Зеленский выразил недовольство освещением событий на Украине российскими СМИ и пригласил журналистов из РФ в республику.

После такого заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.

Она напомнила, что на данный момент Служба безопасности Украины не пускает представителей СМИ из России, тем самым мешая им освещать положение дел в стране. Кроме того, предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко отказывался общаться с журналистами из РФ, а также запретил вещание российских каналов на территории Украины.