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Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 10 декабря.

«Если, господин Зеленский, вы серьезно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать», — отметила она.

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Захарова отметила, что Служба безопасности Украины не пускает российских журналистов, чтобы помешать им показать происходящее в стране в эфире телеканалов РФ.

На брифинге по итогам переговоров в «нормандском формате» 9 декабря Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично посмотреть, что происходит в этой стране. Украинский лидер выразил недовольство тем, как журналисты из России на данный момент освещают события в его государстве.

Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко отказывался общаться с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране. Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский провел под стражей более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Также бывший украинский лидер выступал за лишение российских журналистов права освещать президентские выборы на Украине в марте-апреле 2018 года.

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