Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.

«Вы приедете, я вам покажу, только чтобы реально <...> посмотрите, что у нас происходит», — приводит его слова по итогам переговоров в нормандском формате в Париже ТАСС.

Украинский лидер добавил, что недоволен тем, как российские журналисты на данный момент освещают события на Украине.

Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко отказывался контактировать с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране, а некоторые журналисты подвергались давлению. Так, главный редактор «РИА Новости Украина», гражданин РФ Кирилл Вышинский провел под стражей более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Кроме того, Порошенко выступал за лишение российских журналистов права освещать украинские президентские выборы, которые прошли в марте-апреле.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом первой личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.