Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.

«Вы приедете, я вам покажу, только чтобы реально <...> посмотрите, что у нас происходит», — приводит его слова по итогам переговоров в нормандском формате в Париже ТАСС.

Украинский лидер добавил, что недоволен тем, как российские журналисты на данный момент освещают события на Украине.

Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко отказывался контактировать с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране, а некоторые журналисты подвергались давлению. Так, главный редактор «РИА Новости Украина», гражданин РФ Кирилл Вышинский провел под стражей более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Кроме того, Порошенко выступал за лишение российских журналистов права освещать украинские президентские выборы, которые прошли в марте-апреле.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом первой личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019